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Защитник «Крыльев Советов» Зотов объяснил поражение в игре со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Зотов объяснил поражение в игре со «Спартаком»
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России со «Спартаком». Самарцы проиграли со счётом 1:0.

«Тяжёлая игра была, если честно. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, хотя подходы были. «Спартак» забил, а нам не удалось отыграться. Я пришёл в команду совсем недавно, другие ребята не играли давно полных матчей.

Полного взаимопонимания не было, тяжеловато, но всё равно сыгрались. Я далёк от оптимальных кондиций, но 90 минут выдержал. Уровень игры надо повышать и стараться. ЦСКА выдал хороший старт, но мы давно не побеждали дома, поэтому перед своими болельщиками надо реабилитироваться», — сказал Зотов в эфире клубного YouTube-канала.

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