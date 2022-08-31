Молодой уроженец Дагестана продлил контракт с «МЮ»

15-летний уроженец Дагестана из академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов подписал в клубе новый контракт, сообщает Manchester Evening News.

Таким образом, юный футболист останется в системе «красных дьяволов» как минимум до 17 лет — с этого возраста становится возможным заключение профессионального контракта. Несмотря на многочисленные предложения этим летом, в «Юнайтед» были заинтересованы в сохранении игрока.

Ибрагимов оценивается как один из наиболее перспективных футболистов академии манкунианцев. В прошлом сезоне он был капитаном команды до 14 лет, которая одержала победу на Кубке Альберта Фелана. Футболист выступает за юношескую сборную Англии до 15 лет.

По информации портала Transfermarkt, на данный момент в составе «Манчестер Юнайтед» есть 12 воспитанников, среди них — Маркус Рашфорд, Скотт Мактоминей, Том Хитон. «Красные дьяволы» лидируют в АПЛ по числу игроков собственной академии, заигранных в Премьер-лиге и находящихся на данный момент в команде. Дальше идут «Челси» (семь футболистов) и «Арсенал» (шесть).