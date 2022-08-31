Вратарь «Крыльев Советов»: отразив пенальти в матче со «Спартаком», исправил свою ошибку

Голкипер «Крыльев Советов» Богдан Овсянников прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:1), а также рассказал об отражённом пенальти.



«Сам «привёз» этот пенальти. Не должен был выходить на этот мяч. Удачно сложилось, что отбил удар. Обидно, что проиграли, пропустили на первой минуте второго тайма. Обидно. Отразив пенальти, я исправил свою ошибку. Потом всем спокойно сказал: «Не надо паники, играем дальше».

Ротация? Это тяжело, некоторые ребята вообще не играли, кто-то мало играл. Тяжеловато, связи нет. Но я думаю, что в целом получился неплохой матч. Мы немного не дотерпели, свои моменты не забили в первом тайме. Ключевая ошибка — техническая, мы бы не пропустили. А так, мне кажется, во втором тайме чуть-чуть было тяжеловато», — сказал Овсянников в интервью клубной пресс-службе.