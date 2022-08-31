«Салернитана» интересуется Николсоном из «Спартака». Альтернативы — поляк и украинец

Итальянская «Салернитана» ищет усиление в атакующую линию клуба и выбирает между тремя нападающими. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Как отмечает источник, в шорт-листе «Салернитаны» оказались 25-летний ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон, поляк Кшиштоф Пёнтек из «Герты» и украинец Артём Довбик, выступающий на родине за «Днепр-1». Именно из этих трёх футболистов итальянский клуб попытается заполучить одного до конца трансферного окна.

Напомним, Шамар Николсон пополнил состав «Спартака» в январе этого года, перейдя из бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. С ямайским футболистом подписан контракт до 30 июня 2026 года. В составе красно-белых Шамар успел провести 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.