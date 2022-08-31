«Салернитана» интересуется Николсоном из «Спартака». Альтернативы — поляк и украинец

Итальянская «Салернитана» ищет усиление в атакующую линию клуба и выбирает между тремя нападающими. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Как отмечает источник, в шорт-листе «Салернитаны» оказались 25-летний ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон, поляк Кшиштоф Пёнтек из «Герты» и украинец Артём Довбик, выступающий на родине за «Днепр-1». Именно из этих трёх футболистов итальянский клуб попытается заполучить одного до конца трансферного окна.
Напомним, Шамар Николсон пополнил состав «Спартака» в январе этого года, перейдя из бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. С ямайским футболистом подписан контракт до 30 июня 2026 года. В составе красно-белых Шамар успел провести 22 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
- 31 августа 2022
-
02:45
-
02:43
-
02:31
-
02:15
-
01:38
-
01:32
-
01:16
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:30
-
00:18
-
00:06
-
00:02
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:15
-
23:14
-
22:51
-
22:43
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53