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Тухель: нам поможет закрытие трансферного окна

Тухель: нам поможет закрытие трансферного окна
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Саутгемптона» (1:2) в пятом туре английской Премьер-лиги высказался о скором закрытии окна в контексте возможных входящих и исходящих трансферов.

«Мы достаточно скромны, чтобы понимать, что можем проигрывать футбольные матчи, даже если ненавидим это. Но я не хочу идти по пути оправданий или давать кому-то возможность оправдываться. А грань между объяснениями и оправданиями невероятно тонка.

Нам поможет закрытие трансферного окна. Мы будем точно знать, кто имеет полную приверженность команде, какую роль каждый должен выполнять. И все, включая меня, сейчас должны повысить требования и уровень нашей работы. Сегодня мы как команда оказались недостаточно жёсткими и не среагировали на пропущенные голы», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

Напомним, «Челси» продолжает попытки оформить трансфер полузащитника Арсена Захаряна и ищет варианты гарантировать «Динамо» выплату денег. Об этом накануне «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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