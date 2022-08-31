Чернов – о матче с «Крыльями»: победа в игре со старыми друзьями

26-летний российский центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о победе в домашнем матче группового этапа Кубка России над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Победа в игре со старыми друзьями. Рад был видеть многих, но главное – результат и отличный старт в Кубке. Спасибо всем за поддержку!» — гласит публикация Чернова в одной из социальных сетей.

Напомним, прошлым клубом Чернова являются именно самарские «Крылья Советов», откуда он перебрался в «Спартак» зимой этого года. Красно-белым обошёлся трансфер Никиты в € 110 тыс. согласно данным Transfermarkt. С игроком был подписан контракт до 30 июня 2026 года. Примечательно, что Чернов является воспитанником московского ЦСКА, за который провёл 20 матчей во всех турнирах.