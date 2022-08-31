Экс-игрок «ПСЖ» Ларке считает, что Криштиану Роналду пришло время завершать карьеру

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке выразил мнение о карьере 37-летнего звёздного португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Ему уже пришло время перевернуть страницу. Я не сумел сделать это вовремя, потому что у меня не хватило смелости, но я всегда восхищался тем фактом, что Мишель Платини в расцвете сил завершил карьеру или как Зинедин Зидан закончил после финала ЧМ-2006, в котором удалился. Это невероятно.
Криштиану, не откладывай своё завершение, к счастью, мы не будем вспоминать его последние сезоны. Мы будем помнить его великие часы. Переверни страницу, Криштиану!» — цитирует Ларке RMC Sport.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Роналду провёл четыре встречи, в которых не отличился результативными действиями. В двух последних матчах, с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном», Криштиану оставался вне стартового состава команды. В обеих встречах «Манчестер Юнайтед» сумел одержать победы (2:1 и 1:0 соответственно).
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