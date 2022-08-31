Широков: когда Сергеев выходит, у «Зенита» минус один игрок

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался об игре форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева.
«Сергеев забил с «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам — не нападающий. Не создаёт глубины атаки, не открывается вперёд. Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Касьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвёт. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, Иван Сергеев пополнил состав «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов». Нападающий провёл за клуб из Санкт-Петербурга 22 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
- 31 августа 2022
-
05:42
-
05:36
-
05:06
-
05:01
-
04:54
-
04:43
-
04:12
-
03:59
-
03:55
-
03:24
-
02:45
-
02:43
-
02:31
-
02:15
-
01:38
-
01:32
-
01:16
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:30
-
00:18
-
00:06
-
00:02
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:15
-
23:14
-
22:51