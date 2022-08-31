Широков: когда Сергеев выходит, у «Зенита» минус один игрок

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков высказался об игре форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева.



«Сергеев забил с «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам — не нападающий. Не создаёт глубины атаки, не открывается вперёд. Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Касьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвёт. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».



Напомним, Иван Сергеев пополнил состав «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из «Крыльев Советов». Нападающий провёл за клуб из Санкт-Петербурга 22 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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