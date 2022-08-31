«Байер» продлил соглашение с капитаном клуба и главным конкурентом Лунёва

Вратарь Лукаш Градецки подписал новый контракт с «Байером». Соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщает официальный сайт немецкой команды.



32-летний футболист выступает за немецкую команду с 2018 года. За всё время пребывания в стане «аспириновых» игрок провёл 172 матча, пропустив при этом 223 года. Сам Лукаш является основным голкипером и капитаном клуба из Леверкузена.

За «Байер» также выступает российский вратарь Андрей Лунёв, который с момента перехода из питерского «Зенита» сыграл за немецкий клуб всего три официальных матча.

В стане «аспириновых» играет ещё один экс-игрок питерцев — иранский нападающий. Сердар Азмун. Лунёв перешёл в немецкий клуб летом 2021 года, а Азмун — в январе текущего.

