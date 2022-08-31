Литвинов рассказал, с кем из бывших тренеров «Спартака» можно сравнить Абаскаля

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сравнил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с бывшим наставником Доменико Тедеско.
«Атмосфера в команде решает многое. Состав помолодел, мы долгое время вместе, поэтому стали одной семьёй.
С кем можно сравнить Абаскаля? По ментальной составляющей можно сравнить с Тедеско», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.
- 31 августа 2022
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