Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов рассказал, с кем из бывших тренеров «Спартака» можно сравнить Абаскаля

Литвинов рассказал, с кем из бывших тренеров «Спартака» можно сравнить Абаскаля
Комментарии

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сравнил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с бывшим наставником Доменико Тедеско.

«Атмосфера в команде решает многое. Состав помолодел, мы долгое время вместе, поэтому стали одной семьёй.

С кем можно сравнить Абаскаля? По ментальной составляющей можно сравнить с Тедеско», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.

Сверхволя «Спартака»! Абаскаль за 6 минут перевернул неудачный матч и разгромил соперника Сверхволя «Спартака»! Абаскаль за 6 минут перевернул неудачный матч и разгромил соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022