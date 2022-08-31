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Литвинов: «Зенит» реально победить — «Спартак» и «Наполи» обыгрывал

Литвинов: «Зенит» реально победить — «Спартак» и «Наполи» обыгрывал
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Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«В футболе нет ничего нереального, поэтому «Зенит» реально победить — «Спартак» и Наполи» обыгрывал. Я надеюсь, что дома у нас всё получится, порадуем болельщиков. Я не могу объяснить, почему «Спартак» так долго у «Зенита» не выигрывает», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России, красно-белые расположились на второй строчке. У питерцев 17 очков после семи туров, у москвичей — 16. Вчера команда Гильермо Абаскаля одержала первую победу в новом розыгрыше Кубка России, одолев «Крылья Советов» со счётом 1:0.

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