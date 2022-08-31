Одноклубники Криштиану Роналду выступают за уход футболиста из команды

Партнёры по команде 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявили, что хотят, чтобы футболист покинул клуб.

По данным ESPN, новость о желании самого Роналду покинуть стан «красных дьяволов» была встречена радостью со стороны ряда его одноклубников, причём знаменитый нападающий, как полагают, является источником разногласий в команде.

По сведениям источников, ранее от португальца во второй раз отказался главный тренер «Челси» Томас Тухель, после того как Жорже Мендеш снова пытался пристроить своего подопечного в лондонский клуб. Также этим летом от услуг футболиста отказались «Бавария» и мадридский «Атлетико». Главный тренер макунианцев Эрик тен Хаг готов расстаться с португальцем.



В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану сыграл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик: