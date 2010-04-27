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Тони: не уверен, что "Лацио" даст бой "Интеру"

Тони: не уверен, что "Лацио" даст бой "Интеру"
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После поражения от «Сампдории» со счётом 1:2, «Рома» лишилась лидерства в чемпионате Италии и для завоевания скудетто ей остаётся надеяться на потерю очков «Интером». Нападающий джаллоросси Лука Тони рассчитывает, что это случится уже в ближайшем туре, когда «Интер» сыграет на выезде с «Лацио».

«Мы оказались в сложной ситуации. Надо выигрывать три оставшихся матча и надеяться на осечку „Интера“. Я действительно надеюсь, что „Лацио“ сыграет удачно против „Интера“. Чтобы отобрать очки у лидера, потребуется максимум усилий, и я надеюсь, что они захотят сделать это. Впрочем, зная о взаимоотношениях римских клубов, я не до конца в этом уверен», — цитирует Тони Football Italia.

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