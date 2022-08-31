Виллиан Роша: с нетерпением жду подписания контракта с ЦСКА. Мне выпал огромный шанс

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша признался, что с нетерпением ждёт своего перехода в ЦСКА.
«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщён возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момента, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне.
Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», — приводит слова Роши Sport24.
Ранее агент футболиста Игорь Кампеделли сообщил, что соглашение Роши с московским ЦСКА будет рассчитано на три года с возможностью продления ещё на один сезон. В прошлом сезоне Роша принял участие в 32 матчах за «Портимоненсе» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
- 31 августа 2022
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