«Тверь» — «Амкал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 13:00
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Сегодня, 31 августа, в матче 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Тверь» сыграет с любительским клубом «Амкал». Встреча состоится на стадионе «Юность» в Твери. Начало матча — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тверь» — «Амкал».
Напомним, в матче прошлой стадии турнира «Амкал» обыграл красногорский клуб «Зоркий» в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). «Тверь» вступает в борьбу в Кубке России на стадии 1/128 финала турнира.
Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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