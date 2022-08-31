Футбольный агент рассказал, кем из игроков РПЛ интересуются в Турции

Футбольный агент Малик Арутюнов, который специализируется на работе в Турции, рассказал, какими футболистами из Российской Премьер-Лиги интересуются в этой стране.



«Точно знаю об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Лесовому. Пирло спрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в «Динамо». Лесовой мне хорошо знаком — в свое время мы с моим другом Фёдором Гаглоевым привозили его в «Зенит».



Зелимхана Бакаева я предлагал «Бешикташу». Клуб несколько дней подумал и отказал.



Фамилия Баринова мелькала в турецкой прессе в контексте «Галатасарая». Сыграл роль вопрос цены — в Стамбуле предпочли взять Торрейру из «Арсенала» и арендовать Н'Домбеле у «Тоттенхэма», а не тратить на Баринова восемь миллионов», — цитирует Арутюнова Sport24.

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