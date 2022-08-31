В РФС объяснили, почему ни разу не вызывали в сборную россиянина из «Манчестер Юнайтед»

В службе коммуникаций РФС рассказали, почему футболист юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов ни разу не вызывался в сборную России.

«Сборная России для игроков не старше 15 лет образовалась в ноябре прошлого года, провела несколько селекционных сборов, но пока не участвовала в официальных матчах, так как в этом возрасте они не проводятся. Текущая ситуация существенно осложняет вызов футболистов из других стран, но РФС продолжает отслеживать молодых игроков и, конечно, будет вызывать их в сборные команды, если их уровень будет соответствовать требованиям», – сказали в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В августе Ибрагимов вызывался в юношескую сборную Англии.