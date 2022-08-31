Симоне Индзаги: ожидания от «Интера» всегда очень высокие

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе» (3:1).



«Очень счастлив, потому что было непросто победить команду, которая в этом сезоне заслужила гораздо лучших результатов. Мы хорошо сыграли в первом тайме против «Лацио», но после этого наша игра изменилась.



Мы имеем на одно очко больше, чем на этом же отрезке в прошлом сезоне, но это только начало, впереди ещё очень долгий путь. Нам нужно выступать лучше. Ожидания от «Интера» всегда очень высокие. Возможно, было слишком много разговоров о поражении от «Лацио», но я не возражаю против этого, потому что это мотивировало нас. Мы проанализировали этот матч и теперь сыграли по-взрослому», — цитирует Индзаги DAZN.