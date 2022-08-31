Хавбек Тьемуэ Бакайоко намерен расторгнуть контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко инициировал переговоры о расторжении контракта с лондонским клубом, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, футболистом интересуется ряд клубов из Англии и Италии, но приоритетными вариантами для него являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Монца».
Напомним, Тьемуэ Бакайоко перешёл в лондонский «Челси» из «Монако» за € 47 млн, но не смог закрепиться в английской команде. На данный момент футболист находится в «Милане» на правах аренды. В прошлом сезоне итальянской Серии А полузащитник провёл за «Милан» 14 встреч, в которых голевыми действиями не отметился. В нынешней кампании француз за четыре тура чемпионата ни разу не вышел на поле.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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