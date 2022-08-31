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Переход Джастина Клюйверта из «Ромы» в «Фулхэм» сорвался

Переход Джастина Клюйверта из «Ромы» в «Фулхэм» сорвался
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Переход нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта в «Фулхэм» не состоится, сообщает Sky Sports.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в английский клуб сорвался, так как Клюйверт не смог получить разрешение на работу. Ранее сообщалось, что нидерландский форвард перейдёт в «Фулхэм» на правах аренды с обязательством выкупа контракта.

Напомним, Клюйверт перешёл в «Рому» летом 2018 года из нидерландского «Аякса». В сезоне-2021/2022 Клюйверт-младший выступал в аренде во французской «Ницце», где провёл 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Сезоном ранее он также на правах аренды выступал в немецком клубе «РБ Лейпциг». С 2018 года Клюйверт вызывается в сборную Нидерландов.

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