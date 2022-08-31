Бейл: «Крылья» давно не побеждали ЦСКА в Самаре. Хотим подарить болельщикам три очка

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча запланирована на 4 сентября, она стартует в 15:00 мск.



«Что касается игры с ЦСКА, мы давно не побеждали их в Самаре. Мы хотим победить и подарить болельщикам три очка», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.



Также в группу B попали «Зенит» и воронежский «Факел» — они проведут свой матч сегодня, 31 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.