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Агент Игоря Дивеева рассказал о переговорах с «Наполи» и «Болоньей»

Агент Игоря Дивеева рассказал о переговорах с «Наполи» и «Болоньей»
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с итальянскими клубами.

«За это лето «Наполи» и «Болонья» напоминали о себе. Но на этапе переговоров всё заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с «Болоньей» был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам», — цитирует Ерёмина Metaratings.

Дивеев стал игроком ЦСКА в феврале 2019 года. Сначала армейцы арендовали защитника у «Уфы» до конца сезона, а затем выкупили права на игрока за € 1,5 млн.

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