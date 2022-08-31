Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию об интересе к нему московского «Спартака». Он отметил, что пока не обращает на такие слухи внимания.

«Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В «Крылья» приходили документы из «Спартака»? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

24-летний Ежов в шести матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил два гола и сделал две результативные передачи.

Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

Новость по теме
Осинькин высказался о возможном уходе Ежова и Горшкова из «Крыльев» в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022