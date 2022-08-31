Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию об интересе к нему московского «Спартака». Он отметил, что пока не обращает на такие слухи внимания.



«Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В «Крылья» приходили документы из «Спартака»? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



24-летний Ежов в шести матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил два гола и сделал две результативные передачи.



Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

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