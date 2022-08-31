Дочь Денниса Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой в истории чемпионата США
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Футболистка «Вашингтон Спирит» и сборной США Тринити Родман, 19-летняя дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, стала самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной женской футбольной лиги (NWSL), сообщает B/R Football.
Родман заключила с клубом новый четырёхлетний контракт с зарплатой в $ 1,1 млн. По условиям соглашения футболистка может продлить сотрудничество с «Вашингтон Спирит» ещё на один сезон. Тринити будет зарабатывать $ 281 тыс. в год, что превышает зарплату звёзд женской сборной США Алекс Морган и Меган Рапино, которые получают $ 250 тыс.
Родман выступает за «Вашингтон Спирит» с 2021 года. С текущего года футболистка вызывается в женскую сборную США. В августе стало известно о номинации Родман на «Золотой мяч».
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