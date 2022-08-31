«Торпедо» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 31 августа, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — ЦСКА.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. В роли ассистентов судьи выступят Андрей Болотенков (Москва) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
Соперниками «Торпедо» и ЦСКА по группе D Кубка России являются «Сочи» и «Урал», которые также проведут матч сегодня. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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