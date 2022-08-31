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«Спартак» объявил о продлении контрактов с игроками молодёжной команды

«Спартак» объявил о продлении контрактов с игроками молодёжной команды
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Защитники молодёжной команды «Спартака» Максим Веденеев и Ярослав Крашевский, а также полузащитник «Спартака-2» Андрей Ишутин продлили контракты с московским клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Желаем 18-летним футболистам нашей молодёжной команды прогресса и больших побед в составе красно-белых!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, перед стартом нынешнего сезона Ишутин был выбран капитаном второй команды «Спартака». На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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