Герман Эль-Классико: 2DROTS и «Амкал» показывают, что в КР можно играть с любым клубом
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Создатель «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков высказался о выступлениях любительских команд в нынешнем розыгрыше Кубка России.
«Сказка продолжает писаться? Как выясняется, это реальность. 2DROTS и «Амкал» показывают, что можно играть с любым соперником. С кем бы и за кого бы вы ни играли, даже если страшно выходить на поле, думаете, что играете с первым местом и самой сильной командой в городе, помните, что у них такие же две ноги, голова. Каждый матч может быть совершенно индивидуальным. Бояться точно не стоит. Играйте в свой футбол, и всё будет получаться», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Амкала» с «Тверью» проходит в эти минуты. Команда Попкова побеждает со счётом 1:0.
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