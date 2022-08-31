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Обамеянгу сломали челюсть при ограблении. Форвард пропустит не меньше месяца

Обамеянгу сломали челюсть при ограблении. Форвард пропустит не меньше месяца
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьёзную травму в результате вооружённого ограбления в своём доме в Испании, сообщает The Athletic.

По информации источника, форвард получил перелом челюсти. Сообщается, что сроки восстановления Обамеянга будут зависеть от решения футболиста по поводу возможной операции. Ожидается, что из-за травмы 33-летний габонский игрок пропустит не меньше месяца. Несмотря на травму Обамеянга, лондонский «Челси» продолжает вести переговоры о возможном трансфере футболиста. Стороны пока не пришли к соглашению.

Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур

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