Обамеянгу сломали челюсть при ограблении. Форвард пропустит не меньше месяца

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьёзную травму в результате вооружённого ограбления в своём доме в Испании, сообщает The Athletic.
По информации источника, форвард получил перелом челюсти. Сообщается, что сроки восстановления Обамеянга будут зависеть от решения футболиста по поводу возможной операции. Ожидается, что из-за травмы 33-летний габонский игрок пропустит не меньше месяца. Несмотря на травму Обамеянга, лондонский «Челси» продолжает вести переговоры о возможном трансфере футболиста. Стороны пока не пришли к соглашению.
Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
«Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур
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