Тен Хаг сообщил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет английскую команду.



«Будущее Роналду ясно. Нам нужны качественные футболисты. И таких игроков должно быть много, чтобы команда могла стабильно выступать в каждом матче. Ван-Биссака тоже останется. Этот состав будет работать как минимум до января», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Роналду из английского клуба. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Криштиану принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»