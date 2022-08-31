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«Ярко проходим дальше». Защитник «Амкала» Левшук — о победе в матче с «Тверью»

«Ярко проходим дальше». Защитник «Амкала» Левшук — о победе в матче с «Тверью»
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Защитник «Амкала» Арсений Левшук поделился эмоциями от победы в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» и попадания в следующий раунд соревнований. Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча с 2DROTS, который является для клуба принципиальным.

«Второй раз уже такие эмоции. Мы ярко проходим в следующий раунд, мы там! Слова излишни. Сделали всё для этой победы.

Конечно, я рад. Особенно когда на нас приходит столько людей. По-моему, это стоит того. Радуем болельщиков и проходим в следующий раунд — всё складывается идеально.

Дальше следующий раунд и игра с 2DROTS в воскресенье. Принципиальное дерби, которое должны выигрывать», — сказал Левшук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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