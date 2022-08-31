«Ярко проходим дальше». Защитник «Амкала» Левшук — о победе в матче с «Тверью»
Поделиться
Защитник «Амкала» Арсений Левшук поделился эмоциями от победы в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» и попадания в следующий раунд соревнований. Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча с 2DROTS, который является для клуба принципиальным.
«Второй раз уже такие эмоции. Мы ярко проходим в следующий раунд, мы там! Слова излишни. Сделали всё для этой победы.
Конечно, я рад. Особенно когда на нас приходит столько людей. По-моему, это стоит того. Радуем болельщиков и проходим в следующий раунд — всё складывается идеально.
Дальше следующий раунд и игра с 2DROTS в воскресенье. Принципиальное дерби, которое должны выигрывать», — сказал Левшук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
14:56
-
14:49
-
14:36
-
14:23
-
14:18
-
14:12
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:29
Партнерский контент