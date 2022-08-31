Защитник «Твери» Звонков: «Амкал» — хорошая команда. Там игроки с футбольным прошлым
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Футболист «Твери» Робинзон Звонков поделился мнением об игроках «Амкала» после матча 1/128 финала Кубка России. Напомним, встреча завершилась победой любительской команды со счётом 1:0.
«Амкал» — хорошая команда. Всем известно, что там есть футболисты с футбольным прошлым. У них хорошие ребята, удачи им.
В футболе всё бывает, но мы должны были выигрывать. Никто не будет доволен таким результатом», — сказал Звонков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш. Действующий обладатель Кубка страны — московский «Спартак».
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