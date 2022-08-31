Игрок «Амкала» Дражжук: с «Тверью» судья не давал играть, так как мы медийная команда

Нападающий «Амкала» Олег Дражжук поделился эмоциями от победы в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» (1:0) и попадания в следующий раунд соревнований.



«Эмоции очень крутые. Но, по моим ощущениям, матч с «Зорким» был гораздо сложнее. Сегодня соперник позволял больше играть, больше делать. Мы чувствуем, что если ошибёшься, то есть что терять. Нервозность была. Хотели пройти дальше. Соперник очень много позволил. Для меня судья будто специально что-то делал, так как мы медийная команда: в некоторых моментах не давал играть. Нравится играть в Кубке, потому что здесь никто не выбегает на поле, никто не кричит», — сказал Дражжук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.