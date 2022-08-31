Защитник «Амкала» Дражжук: на улице узнают не только дети. Желают удачи в Кубке — это кайф

Нападающий «Амкала» Олег Дражжук рассказал, что его начали узнавать на улице после матчей Кубка России.



«Просто играешь в футбол и наслаждаешься — это кайф. В Медиалиге и МКС такого нет. 45 минут идёт тайм — 20 минут играешь, 20 стоишь. Задача — чем выше, тем лучше. 1/128 — это уже история. Дальше ещё интереснее, насколько дальше пройдёт в Кубке любительская команда. Если брать страны Европы, Англию, то это привычная история. Здесь это впервые. Если мы будем дальше проходить, то за нас будет больше народу болеть: не только наша аудитория будет. Я иду по улице: узнают не только дети, желают удачи в Кубке — это кайф», — сказал Дражжук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.