Александр Кокорин близок к переходу в кипрский «Арис»

Нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина хочет арендовать кипрский «Арис», сообщает «РИА Новости». Об этом рассказал агент форварда Тимофей Бердышев.



По словам Бердышева, нападающий уже вылетел на Кипр. Если сделка состоится, зарплату Кокорину клубы будут платить совместно. Также агент сообщил, что Кокориным интересуются сразу несколько клубов, а настроение у футболиста нормальное — он настроен работать на тренировках и играть.



Напомним, Кокорин является игроком «Фиорентины» с января 2021 года. Форвард перебрался в Италию из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

Новость по теме Источник: Кокорин интересен кипрскому «Аполлону»