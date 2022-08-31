Форвард «Амкала» Гасилин — о Кубке России: просто приходим, играем и кайфуем
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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин признался, что команда по-простому относится к участию в нынешнем розыгрыше Кубка России.
«Дальше «Ядро» или «Звезда»? Да я и говорю, надо в Питер ко мне домой ехать. Играем дома? Договорюсь, чтобы поменяли. Двигаемся от матча к матчу, зачем какие-то прогнозы делать? Мы просто приходим, играем, кайфуем. Относимся к этому проще, но уже попробовали вкус побед», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 31 августа, «Амкал» обыграл «Тверь» в матче 1/128 финала Кубка России со счётом 1:0. «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш.
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- 31 августа 2022
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