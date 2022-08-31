«Челси» объявил о заключении семилетнего контракта с защитником «Лестера» Фофана
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Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Контракт 21-летнего французского футболиста с «Челси» рассчитан на семь лет.
«Два последних дня были для меня действительно важными. Я очень рад. Утром я провёл тренировку с командой, и это сбывшаяся мечта. Я рад присоединиться к «Челси», хочу играть для болельщиков этой прекрасной команды. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи и побеждать, и клуб создан для этого», — отметил Фофана.
Напомним, Фофана перешёл в «Лестер» из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 – в АПЛ, четыре – в Кубке Англии, шесть – в Лиге Европы и пять — в Лиге конференций.
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