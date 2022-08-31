Игрок «Амкала» Маврин: пока команды в Кубке нам по зубам. Двигаемся вперёд, но с трудом
Поделиться
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поделился эмоциями от победы в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» (1:0) и попадания в следующий раунд соревнований.
«Пока команды — это не «Текстильщик», пока по зубам нам. Мы двигаемся с трудом, но двигаемся вперёд. Помогло ли, что матч перенесли из Твери в Красногорск? Разницы нет. В Твери могли собрать даже больше болельщиков. Предсентябрьский день уже. Сейчас час дня: все заняты подготовкой к школе, садам, кто-то на работе. Неудобное время — могли бы собрать побольше», — сказал Маврин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
14:56
-
14:49
-
14:36
-
14:23
-
14:18
-
14:12
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:29
Партнерский контент