Игрок «Амкала» Маврин: пока команды в Кубке нам по зубам. Двигаемся вперёд, но с трудом

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поделился эмоциями от победы в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» (1:0) и попадания в следующий раунд соревнований.



«Пока команды — это не «Текстильщик», пока по зубам нам. Мы двигаемся с трудом, но двигаемся вперёд. Помогло ли, что матч перенесли из Твери в Красногорск? Разницы нет. В Твери могли собрать даже больше болельщиков. Предсентябрьский день уже. Сейчас час дня: все заняты подготовкой к школе, садам, кто-то на работе. Неудобное время — могли бы собрать побольше», — сказал Маврин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.