Маврин: «Амкал» в очередной раз доказал, что является лучшей медиакомандой

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин рассказал о том, как он относится к матчам Кубка России по футболу. Он отметил, что считает свою команду лучшей в медийном пространстве. Кроме того, футболист поддел принципиальных соперников из 2DROTS.



«Я ещё перед первым матчем говорил, что меня такие игры ничем не удивляют. Рядовой матч. То, что «Амкал» в очередной раз доказывает, что мы лучшая медиакоманда — это неоспоримый факт, ведь мы прошли чуточку дальше 2DROTS», — сказал Маврин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.