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Мостовой: «Амкал» и 2DROTS — молодцы, но не надо шуметь. Такие же команды из ПФЛ

Мостовой: «Амкал» и 2DROTS — молодцы, но не надо шуметь. Такие же команды из ПФЛ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении любительских команд «Амкал» и 2DROTS в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Такие же команды из ПФЛ, поэтому создавать из этого шумиху тоже неправильно. Вчера 2DROTS два раза центр поля перешли, забили гол со стандарта. Молодцы, но хватит. Во Втором дивизионе играют такие же ребята, которым по 18 лет. Вчера у Иваново пареньку было 20 лет. Молодцы, пусть получают удовольствие, играют, но не надо шуметь. К этому надо спокойно относиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш.

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