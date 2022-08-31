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Игрок «Амкала» Маврин высказался о судействе в матче с «Тверью» в Кубке России

Игрок «Амкала» Маврин высказался о судействе в матче с «Тверью» в Кубке России
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Полузащитник «Амкала» Василий Маврин поделился мнением о судействе в матче 1/128 финала Кубка России по футболу с «Тверью» (1:0). Он отметил, что в некоторых моментах чувствовалась определённая предвзятость.

«Что касается судейства, то несколько моментов были предвзятыми. Можно было чуточку лояльнее к нам быть. Он давал играть, где-то чересчур. Был ли пенальти? Если бы VAR посмотрели, то касание было. Насколько оно сильным было, чтобы падать — не знаю», — сказал Маврин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.

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