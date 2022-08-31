Соперником «Амкала» в 1/64 финала Кубка России будет санкт-петербургская «Звезда»
Поделиться
В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Звезда» встречалась с клубом «Ядро». Игра прошла на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Звезды» со счётом 2:1.
Победный гол за «Звезду» забил футболист Степан Евсютин, успешно реализовавший пенальти на 94-й минуте встречи.
Таким образом, санкт-петербургская «Звезда» вышла в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а клуб «Ядро» вылетел из нынешнего розыгрыша турнира. В следующей стадии Кубка России «Звезда» сыграет с любительским клубом «Амкал», который ранее обыграл «Тверь» со счётом 1:0. Накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
Комментарии
- 31 августа 2022
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:11
-
15:06
-
14:56
-
14:49
-
14:36
-
14:23
-
14:18
-
14:12
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:44
-
12:30
-
12:29
Партнерский контент