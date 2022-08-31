Соперником «Амкала» в 1/64 финала Кубка России будет санкт-петербургская «Звезда»

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Звезда» встречалась с клубом «Ядро». Игра прошла на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Звезды» со счётом 2:1.



Победный гол за «Звезду» забил футболист Степан Евсютин, успешно реализовавший пенальти на 94-й минуте встречи.



Таким образом, санкт-петербургская «Звезда» вышла в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а клуб «Ядро» вылетел из нынешнего розыгрыша турнира. В следующей стадии Кубка России «Звезда» сыграет с любительским клубом «Амкал», который ранее обыграл «Тверь» со счётом 1:0. Накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».