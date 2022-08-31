«Обсуждают несуществующее повреждение». «Рубин» объявил о возвращении Самошникова
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Пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале опубликовала фотографию защитника Ильи Самошникова, который вернулся в расположение клуба после сорванного перехода в московское «Динамо». На кадре футболист стоит вместе с главным врачом казанской команды Михаилом Бутовским.
«Самошников вернулся в расположение «Рубина». На фото Илья и главный врач клуба Михаил Бутовский обсуждают несуществующее повреждение Самошникова», — подписана фотография.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что сделка по переходу 24-летнего Самошникова в «Динамо» была полностью согласована, но футболист провалил медосмотр. Действующий контракт Ильи с «Рубином» истекает в конце сезона.
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Новость по темеПереход Ильи Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался
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