Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с ЦСКА
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Главный арбитр матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА Виталий Мешков верно не назначил пенальти в ворота дончан на 36-й минуте игры. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Защитник ростовчан Данил Глебов в единоборстве с нападающим красно-синих Фёдором Чаловым не вёл себя безрассудно. Глебов при попытке блокировать мяч в правильной манере двигал свою ногу снизу вверх к мячу, по которому нападающим был нанесён удар в направлении ворот соперника.
ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Ростов» с 13 очками расположился на пятой позиции. «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге, за ним идёт «Спартак».
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