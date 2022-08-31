Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Челси» заплатит за новичка Фофана

Стало известно, сколько «Челси» заплатит за новичка Фофана
Комментарии

Стало известно, в какую стоимость «Челси» обошёлся центральный защитник Уэсли Фофана, перешедший из «Лестера» сегодня днём. По сведениям журналистов The Athletic, лондонский клуб переведёт на счёт «лис» фиксированную сумму около € 82 млн без каких-либо бонусов.

Таким образом, Фофана станет самым дорогим переходом «Челси» в это летнее трансферное окно. Ранее самым крупным по цене приобретением был трансфер защитника Марка Кукурельи из «Брайтона» за € 73 млн.

Напомним, ранее Фофана выступал за «Лестер», в который перешёл из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 – в АПЛ, четыре – в Кубке Англии, шесть – в Лиге Европы и пять — в Лиге конференций.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
«Челси» объявил о заключении семилетнего контракта с защитником «Лестера» Фофана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022