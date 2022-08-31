Стало известно, сколько «Челси» заплатит за новичка Фофана

Стало известно, в какую стоимость «Челси» обошёлся центральный защитник Уэсли Фофана, перешедший из «Лестера» сегодня днём. По сведениям журналистов The Athletic, лондонский клуб переведёт на счёт «лис» фиксированную сумму около € 82 млн без каких-либо бонусов.



Таким образом, Фофана станет самым дорогим переходом «Челси» в это летнее трансферное окно. Ранее самым крупным по цене приобретением был трансфер защитника Марка Кукурельи из «Брайтона» за € 73 млн.



Напомним, ранее Фофана выступал за «Лестер», в который перешёл из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 – в АПЛ, четыре – в Кубке Англии, шесть – в Лиге Европы и пять — в Лиге конференций.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?