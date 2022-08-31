В РФС отреагировали на слова игрока «Твери» в адрес судьи матча с «Амкалом»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на высказывания полузащитника «Твери» Камиля Закирова в адрес арбитра Владимира Сельдякова после матча с «Амкалом» (0:1) в 1/128 Фонбет Кубка России.

«Российский футбольный союз считает неприемлемым оскорбления арбитров в любой форме. Подобное поведение футболиста наносит репутационный ущерб в первую очередь самому игроку и клубу, который он представляет. Высказывания Камиля Закирова будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК», — приводит слова службы коммуникаций РФС Sports.ru.

Напомним, 23-летний Закиров произнёс в адрес Сельдякова фразу об «отсутствии яиц» после поражения от «Амкала». Также он в оскорбительном ключе высказался о футболистах соперника.

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