Daily Mail: «Челси» предложили подписать Неймара

Лондонскому «Челси» было предложено подписать бразильскую звезду «ПСЖ» Неймара. Как сообщает издание Daily Mail, французский клуб будет заинтересован в этом переходе, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость и избежать нарушений финансового фэйр-плей.



По сведениям источников, владелец синих Тодд Боули готов совершить крупное приобретение, чтобы успеть сформировать команду до конца летнего трансферного окна. При этом главной целью «Челси» на данный момент является подписание форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Оба клуба в данный момент ведут активные переговоры по нападающему.



Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что между Килианом Мбаппе и Неймаром существует конфликт, вследствие которого французский нападающий просил руководство «ПСЖ» продать бразильца, но позже конфликт удалось урегулировать.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?