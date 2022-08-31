Романо: «Челси» и «Барселона» хотят достигнуть соглашения по Обамеянгу в ближайшие часы

«Челси» и «Барселона» в данный момент ведут переговоры по переходу нападающего каталонской команды Пьер-Эмерика Обамеянга. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в сделку также может быть включён крайний защитник синих Маркос Алонсо, в котором заинтересован испанский клуб.
По сведениям инсайдера, «Челси» также запросил официальную медицинскую информацию по Обамеянгу, который ранее получил перелом челюсти во время столкновения с грабителями, напавшими на его дом. При этом уточняется, что повреждение игрока не будет проблемой и «Челси» намерен завершить сделку.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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