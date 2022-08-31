«Зенит» — «Факел»: Иван дебютирует за петербуржцев, матч пройдёт без системы VAR

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграет с «Факелом» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России. Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовый составы команд:

«Зенит»: Иван, Сантос, Чистяков, Алип, Адамов, Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Ловрен, Родригао, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Смирнов, Дашаев, Черняков, Квеквескири, Мастерной, Шаваев, Магаль, Максимов, Гонгадзе.

Запасные: Свинов, Божин, Суслов, Морозов, Дмитриев, Альшин, Шляков, Акбашев, Чернов, Ивахнов, Ершов.

Обслужит матч «Зенит» — «Факел» судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут Владимир Миневич (Смоленск) и Хамид Талаев (Грозный). Резервный арбитр: Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч пройдёт без использования системы VAR из-за «плотного календаря внутренних соревнований, который не даёт возможности разнести матчи на несколько дней». Cистема будет или была задействована на четырёх других матчах Фонбет Кубка России.