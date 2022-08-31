Канчельскис: если Кокорин не заиграет на Кипре, то пора заканчивать с футболом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.



«Если Кокорин не заиграет на Кипре, то пора заканчивать с футболом. Ещё не заиграть на Кипре было бы вообще великолепно. Мы не знаем, в какой он сейчас форме находится, что делал в последнее время, как тренировался. Посмотрим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Кокорин перешёл в итальянский клуб в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

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