Мостовой: Кокорин и в Италии пожил, и денег заработал — класс. На Кипре хоть поиграет

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал переход форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в греческий «Арис» на правах аренды.
«Кокорин в «Фиорентине» два года. Выводы никакие тут делать не приходится, потому что человек просто жил в Италии. На Кипре хоть поиграет немного. И денег заработал, и пожил в Италии — класс просто. Поехал в погоде на Кипр, пошёл на потепление. О спортивных амбициях речи уже не может идти.
Мы давали шансы ему после истории с Мамаевым, так как по возрасту всё нормально было. Кокорин ещё не старый футболист. В Италии столкнулся с тем, что надо пахать. Парень хороший и талантливый, но подпортил себе концовку лет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше». Видеоролик:
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